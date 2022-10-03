Продажи успокоительных резко выросли в России

В России на неделе с 21 по 28 сентября продажи успокоительных выросли на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишут «Известия».

Как отмечают представители аптек, в целом рост спроса на антидепрессанты в стране отмечается с конца февраля. Работники индустрии объясняют это тем, что в последние месяцы россияне столкнулись с резкими изменениями в жизни, к которым оказались не готовы.

Также жителям страны напомнили, что антидепрессанты часто действуют не сразу, а имеют накопительный эффект, срабатывая через одну-две недели после начала приема. Фото: unsplash.com