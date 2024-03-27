Продажи антидепрессантов рекордно выросли в России

В первые 11 недель 2024 года продажи антидепрессантов в российских аптеках выросли на 45% в денежном выражении в сравнении с аналогичным показателем 2023 года. Продажи в количественном выражении подскочили на 33%. Такую статистику приводят «Ведомости».

По информации источника, с начала этого года фармацевты продали 3,6 миллиона упаковок антидепрессантов. Их общая стоимость составила 2,9 миллиарда рублей. Этот показатель - рекордный за последние пять лет.

Отмечается, что за первые 11 недель 2023 года россияне потратили на антидепрессанты 2 миллиарда рублей. // Фото: unsplash.com / Roberto Sorin