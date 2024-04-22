Прилетевшие в Медвежьегорск журавли замерзают

Пара журавлей прилетела в Медвежьегорск, но внезапно снова выпал снег. Замерзающих птиц сняли на видео местные жители и опубликовали ролик в группе «Медвежьегорск Online».

Очевидцы запечатлели, как грациозные птицы расхаживают по снегу. Им явно холодно.

Люди в комментариях жалеют журавлей, ведь под снегом им сложно добывать себе пищу. // фото, видео: «Медвежьегорск Online»/ВКонтакте