19 августа 2020, 13:35
Культура

Преподаватель из Петрозаводска стала лауреатом престижных конкурсов

Жюри оценило сольные выступления Виктории Башкировой

Преподаватель Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска Виктория Башкирова стала лауреатом двух международных конкурсов.

В дистанционном формате жюри оценило сольные выступления в категории для исполнителей на струнно-смычковых инструментах, рассказали в мэрии столицы Карелии.

Преподаватель класса скрипки получила звания Лауреата I степени на VI международном конкурсе «Волшебство звука» и Лауреата III степени на IX международном конкурсе среди музыкантов Grand Music Art. В первом программу для скрипки отметили в номинации «Педагог-исполнитель». Во втором – в категории «Струнно-смычковые инструменты, солисты».

Фото: starikoff.su

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Детская музыкально-хоровая школа