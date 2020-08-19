Преподаватель из Петрозаводска стала лауреатом престижных конкурсов

Преподаватель Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска Виктория Башкирова стала лауреатом двух международных конкурсов.

В дистанционном формате жюри оценило сольные выступления в категории для исполнителей на струнно-смычковых инструментах, рассказали в мэрии столицы Карелии.

Преподаватель класса скрипки получила звания Лауреата I степени на VI международном конкурсе «Волшебство звука» и Лауреата III степени на IX международном конкурсе среди музыкантов Grand Music Art. В первом программу для скрипки отметили в номинации «Педагог-исполнитель». Во втором – в категории «Струнно-смычковые инструменты, солисты».

Фото: starikoff.su