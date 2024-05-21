Представляем первых участников конкурса «Ловим солнце!»

Конкурс «Ловим солнце!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», только стартовал, а у нас уже есть несколько участников. Посмотрите, какие чудесные снимки прислали нам жители солнечной Карелии!

Знакомьтесь:

Галина Пекшуева: «Живу я в Калевале. Есть у меня подруга Наташа, с которой знакомы с юности, вместе работали, с детьми проводили время на речке, ходили в лес. Недавно она переехала в Петрозаводск к детям. На фото — мы у дома, после речки, поля засеяны, можно и отдохнуть! А снимает нас внучка Наташи — Лера».

Светлана Авдеева: «Ловим солнце вместе с мамой».

Виктория Макарова: «Фото называется: "Кажется, дождик начинается!" Очень любим проводить время за городом, на свежем воздухе, на природе! На даче, в перерывах между приятными и полезными для души и тела делами, любим всей семьёй и с друзьями повеселиться и отдохнуть! Вот собирали ревень на компот! Увидев такой урожай, сразу возникла интересная идея для фотографии. Природой созданный зонтик! Вот это ли не чудо!»

Ольга Шмаль: «Папа с дочей собирают чернику».

Конкурс «Ловим солнце!» посвящён всем видам полезного отдыха на свежем воздухе. Присылайте фотографии, сделанные на даче, на море, в лесах и полях, во дворах и парках — главное, чтобы на них были запечатлены вы сами или ваши близкие люди. Поделитесь солнечным настроением и получите возможность выиграть замечательные призы от Издательского дома «Петропресс»!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фото изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей на публикацию снимка.

• На фото может быть запечатлён любой досуг на свежем воздухе (прогулки, пляжный отдых, работа на даче, занятия спортом, пикники и т. п.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии и как вам больше всего нравится проводить свободное время летом.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Ловим солнце!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группах ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и «ИД ПетроПресс ǀ Полиграфия, сувенирная продукция».

Лучший кадр выбираем каждый месяц. Первого победителя объявим в конце мая. Победителям достанутся призы — футболка или сумка-шоппер (на выбор) от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом или любым сюжетом на выбор заказчика.

Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество. Фотоколлажи на конкурс не принимаются!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: piqsels.com