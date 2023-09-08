08 сентября 2023, 16:50
Предотвращающие появление морщин продукты назвала диетолог
Врач Софи Тротман посоветовала есть определенную еду, чтобы молодо выглядеть
Есть продукты, которые имеют явный омолаживающий эффект. Их назвала в беседе с The Sun врач-диетолог Софи Тротман.
По словам доктора, нужно регулярно есть жирную рыбу и авокадо. Лосось, скумбрия, сельдь, анчоусы и сардины содержат много омега-3. Эти вещества поддерживают естественный защитный барьер кожи, увлажняют ее, препятствуют появлению морщинок.
Авокадо богат мононенасыщенными жирами, которые делают кожу эластичной и увлажненной. Фрукт также содержит витамин Е - антиоксидант, защищающий кожу от окислительного повреждения. // фото: geralt/pixabay.com