Предотвращающие появление морщин продукты назвала диетолог

Есть продукты, которые имеют явный омолаживающий эффект. Их назвала в беседе с The Sun врач-диетолог Софи Тротман.

По словам доктора, нужно регулярно есть жирную рыбу и авокадо. Лосось, скумбрия, сельдь, анчоусы и сардины содержат много омега-3. Эти вещества поддерживают естественный защитный барьер кожи, увлажняют ее, препятствуют появлению морщинок.

Авокадо богат мононенасыщенными жирами, которые делают кожу эластичной и увлажненной. Фрукт также содержит витамин Е - антиоксидант, защищающий кожу от окислительного повреждения. // фото: geralt/pixabay.com