Праздничный поезд Деда Мороза приедет в Петрозаводск в 2023 году

Поезд Деда Мороза отправился в новое путешествие по российским городам. Состав выехал из Великого Устюга 22 октября, первой остановкой станет город в Иркутской области Тайшет, сюда поезд прибудет 29 октября.

В резиденции на колесах белобородый старец проведет более33 тысяч километров пути и посетит более чем 130 городов. В Карелию состав прибудет уже в 2023 году. Дед Мороз со сказочной командой посетит Петрозаводск 2 января, после чего отправится в Мурманск. Гостей ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Какая именно программа запланирована для карельской столицы, пока не ясно. Сейчас на сайте РЖД составлено расписание для 23 городов. В части городов дети смогут пообщаться с Дедом Морозом, получить подарок, пройти квест и попить чай по заранее приобретенным билетам.

В составе поезда Деда Мороза - 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда – паровоз. (фото с сайта РЖД)