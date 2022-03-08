Правительство приняло новый перечень недружественных России стран

Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия, сообщил ТАСС.

Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства, подписано соответствующее распоряжение.

В перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). // Фото: Darkmoon_Art / Pixabay