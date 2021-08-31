Правительство Финляндии отменит социальную дистанцию

Требование о соблюдении безопасной дистанции в два метра исключат из закона об инфекционных заболеваниях в Финдяндии. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что это сделают уже скоро, пишет Yle.

Правительственные партии уже договорились об отмене социальной дистанции, министерство здравоохранения и соцобеспечения готовит соответствующую поправку в закон.

Вопрос внесут на рассмотрение финского парламента как можно быстрее, написала глава правительства в Twitter.

Деятели культуры эту новость восприняли с облегчением. В частности, гендиректор Национального театра Мика Мюллюахо сказал, что благодаря отмене ограничения может стать ненужным введение коронапаспорта.

Мюллюахо надеется, что обновленный закон вступит в силу не позднее середины сентября, когда стартует осенний театральный сезон. // Фото: congerdesign/Pixabay