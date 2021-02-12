Пожилой водитель попался пьяным на трассе «Сортавала»

Очередной нетрезвый водитель попался карельским инспекторам ГИБДД на 327-м километре трассы «Сортавала». Он этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-212140. За рулем был 72-летний мужчина. Инспекторы выяснили, что в тот момент он находился в состоянии опьянения.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Судьбу водителя решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Стражи порядка призывают жителей республики внести свой вклад в безопасность дорожного движения. Сообщить о пьяном водителе можно по телефонам 102 и 112. Фото ГИБДД Карелии