12 февраля 2021, 11:25
Происшествия

Пожилой водитель попался пьяным на трассе «Сортавала»

Автомобилиста, севшего в нетрезвом виде за руль, ждет крупный штраф и лишение прав

Очередной нетрезвый водитель попался карельским инспекторам ГИБДД на 327-м километре трассы «Сортавала». Он этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-212140. За рулем был 72-летний мужчина. Инспекторы выяснили, что в тот момент он находился в состоянии опьянения.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Судьбу водителя решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Стражи порядка призывают жителей республики внести свой вклад в безопасность дорожного движения. Сообщить о пьяном водителе можно по телефонам 102 и 112. Фото ГИБДД Карелии

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трасса сортавала
ГИБДД
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лишение прав
новости Карелии