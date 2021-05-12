После удара молнии пострадал асфальт и пассажиры автомобиля

Во Флориде начальник пожарно-спасательного отряда округа Уолтон Кристофер Браун назвал происшествие с молнией уникальным. В США электрический заряд разбил стекло в машине куском выбитого с дороги асфальта.

По информации «Ленты.ру», утром 10 мая во время грозы молния ударила в дорожное покрытие перед двигавшимся пикапом. В результате из асфальта оказался выбит кусочек, который насквозь пробил кабину автомобиля. При этом осколками стекла оказались ранены водитель и пассажир. Пострадавших госпитализировали с порезами.

«Это уникальное происшествие, которое, скорее всего никогда больше не повторится»,

- считает начальник пожарно-спасательного отряда.

Браун отметил, что водителю и пассажиру повезло, так как кусок асфальта мог попасть в одного из них или повредить и отправить в кювет машину. (фото lenta.ru)