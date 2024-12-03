После аномально теплой осени по Карелии бродят медведи-шатуны

Текст: Елена Малишевская

Минувшей осенью в Карелии были побиты сразу несколько температурных рекордов: сентябрь вписал себя в историю как самый теплый за всю историю наблюдений, 19 октября термометры в Петрозаводске показывали +13, ноябрь отличился несколькими ложными началами зимы. В результате этого затяжного бабьего лета медведям не спится спокойно в своих берлогах, многолетние растения начали снова цвести, а большой крохаль передумал лететь на юг. Собрали все выкрутасы природы в одном материале.

На прошлой неделе в гости к проживающим под Петрозаводском людям наведался медведь. О визите лесного хищника в садовое товарищество узнали утром — мишка оставил следы на снегу. Это был не первый снег, выпавший в ноябре, но и он вместе со следами растаял за пару дней. В конце ноября – начале декабря все карельские медведи уже должны спать в своих берлогах, но вместо этого они шатаются по лесам и не только. Обычно это молодые звери, делится своими наблюдениями охотник и фотограф Илья Тимин.

«Бывает, что молодой медведь выкапывает не слишком глубокую яму и не в самом сухом месте. В берлогу они залезают, как правило, в ноябре. Но это не означает, что медведь забрался в нору и больше не выходит. Он вполне может и вылезать из своей ямы, и даже прогуливаться рядом. Когда выпадает много снега и берлога засыпана сугробом — медведь окончательно впадает в спячку до весны».

Когда нет снега или — что еще хуже — он постоянно подтаивает, то сырость может заставить медведя выползти из берлоги. Если зверя во время его вылазки что-то потревожит, и он далеко уйдет от своего убежища — так получается медведь-шатун.

«Это как раз такие медведи, обычно юные и непопытные, которые сделали не очень качественную берлогу, и ее во время оттепели затопило водой. Мишка вылез и пошел гулять. Он скорее всего найдет себе новое укрытие, но не факт, что сможет пережить зиму. Охотники рассказывали: находили зимой берлогу, которая была просто впадиной под деревом, куда медведь упал и его засыпало снегом. Такое убежище - просто ночевка под сугробом, и, конечно, это не лучшая защита зимой»,

— отмечает Илья Тимин.

Маются не только звери, но и птицы. Большой крохаль не улетел на юг и плавает в губе Онежского озера.

Большой крохаль — крупная утка с удлиненным клювом. Скорее всего, эта птица погибнет зимой, считает биолог и фотограф Александр Пауков.

«Рыбу ловить ему станет проблематично после ледостава, а на прикорме батонами долго не выдержит»,

— отмечает Александр Пауков.

Растения тоже не понимают, что за сезон стоит в Карелии, и решили на всякий случай зацвести еще разок. В Сортавальском районе распустилась верба.

На озере Янисъярви даже близко нет льда. Ракушки от озерных мидий на берегу намекают, что тут юг. Хоть и карельский.

На огородах в поселке Вяртсиля снова начала расти петрушка. Другие растения тоже не отстают.

«Шпинат взошел. Мокрица снова на огороде заколосилась. Гортензия листики выпустила. Алиссум многолетний зацвел»,

— рассказывает Светлана Бойкова.

В сосседней Финляндии, в городе Куопио, зацвели яблони. Там тоже снег шел несколько раз, обещая начало зимы, но обманул.

Снегоуборочная техника в Петрозаводске с каждым снегопадом в ноябре рьяно бросалась в бой. Иногда продолжая махать ковшами слишком долго, когда уже не надо было.

"В 1:30 этот кретин дерёт асфальт, вычищая полковша воды с тающим снегом. Зачем это делать в плюсовую температуру - непонятно, и будить жильцов домов, в том числе детей. В предыдущую ночь было три машины выведено, а в этот раз один трактор, но зачем? Этот снег и так растает, к тому же этот горе-тракторист чуть не сломал ковш о поребрик (ударил в него очень сильно). Чтобы вывести машины, выделяются деньги из бюджета, которых и так не хватает, а тут тратят на какую-то ненужную фигню»,

- написал в нашу редакцию петрозаводчанин.

В этом году администрация Петрозаводска разделила контракты на уборку города: они отличаются друг от друга в зависимости от сезона. Так, сейчас действует договор с Кондопожским ДРСУ, который заключен с 1 по 15 декабря. На следующей неделе будет подписываться большой «зимний» контракт - с 16 декабря по 15 апреля.

Конечно, зима свое еще наверстает. Будут у нас и снегопады, и морозы. Уже с 4 декабря народные синоптики из паблика «Погода Петрозаводска и Карелии» обещают резкое похолодание. А вот официальные метеослужы пока прогнозируют теплый декабрь. Как бы ни было, главное, чтобы все благополучно пережили зиму и дождались весны - и люди, и медведи, и большой крохаль. // Фото: Александр Пауков, Светлана Бойкова, Анна Калашник, Freepik.