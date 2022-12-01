Поселковые добровольцы пожарной дружины спасли деревянный дом от огня

В поселке Импилахти загорелся деревянный нежилой дом. По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселка Хийденсельга и города Питкяранта. Но первыми к месту происшествия прибыли двое бойцов поселковой добровольной пожарной дружины.

Понимая, что до ближайшей профессиональной пожарной части расстояние более 20 км, и помощь подоспеет не быстро, добровольцы своими силами локализовали пламя. Деревянное строение было спасено.

В результате пожара огнем был поврежден только пол на площади два квадратных мера. По предварительным данным, возгорание произошло из-за умышленного поджога. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: pxhere.