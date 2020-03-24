Пользователи Windows оказались в серьезной опасности

В операционных системах Windows 7, 8.1 и 10 обнаружены две критические уязвимости, которые в настоящее время не исправлены и представляют опасность для пользователей, поскольку они могут быть использованы злоумышленниками. Об этом со ссылкой на официальное заявление Microsoft сообщает «Российская газета».

Уточняется, что в зоне риска оказались более миллиарда пользователей операционных систем. Заражение ПК происходит через открытие зараженного документа. После этого хакеры получают полный контроль над машиной.

Исправить уязвимости в компании обещают не раньше апреля с очередным обновлением. Однако, стоит помнить, что пользователи Windows 7, например, обновление могут и не получить, поскольку официальная поддержка этой операционной системы завершилась в январе.