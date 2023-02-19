Полураздетый пассажир бегал по аэропорту Домодедово

Сегодня утром в московском аэропорту Домодедово наблюдалась странная картина. По взлетно-посадочной полосе бегал полуголый мужик, за ним – сотрудники охраны аэропорта. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Оказывается, пассажир рейса Москва—Казань начал бузить ещё в самолете. Шумел на весь салон, кричал и матерился, а потом решил полуобнаженным побегать по взлетной полосе. Из-за этого ряд рейсов пришлось отложить, а нарушителя порядка — передать в руки полиции.

Дебошир, как сообщается, был задержан, а борт в Казань вылетел без него. // Фото: 4045 / Freepik