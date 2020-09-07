07 сентября 2020, 07:42
Финляндия

Полицейские Финляндии попали в ДТП, гоняясь за нарушителем ПДД

Водителя, находящегося под влиянием наркотиков и алкоголя, удалось остановить с помощью применения ленты с шипами

Два полицейских пострадали в минувшую субботу, 5 сентября, после девяти часов в результате аварии на кольцевой дороге Kehä III в Эспоо. Полицейская машина съехала с дороги во время погони за водителем, который ехал со скоростью 230 км/час из Лохья в Вантаа, пишет YLE.

Полиция остановила водителя с помощью применения ленты с шипами. Патруль с собаками поймал мужчину через некоторое время в районе Корсо в Вантаа.

Мужчину подозревают в создании особо опасной ситуации на дороге, в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков, а также в вождении без прав.

Из-за аварии полицейской машины на Третьем кольце образовалась трехчасовая пробка.

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Метки: 
ДТП
авария
Финляндия
нарушитель ПДД
пьяный за рулем
наркотики