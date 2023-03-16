Погоду в Петрозаводске в выходные испортит циклон «Герсон»

Жители Петрозаводска еще несколько дней смогут наслаждаться солнцем и сухой погодой. С субботы нас ждет снова «мокрая» весна.

В четверг и пятницу солнечную и сухую погоду в карельской столице обеспечит антициклон «Джанин».

С 18 марта циклон «Герсон» принесет дождь, мокрый снег, прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Ветер усилится, порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2,+4 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»