16 марта 2023, 12:17
Погоду в Петрозаводске в выходные испортит циклон «Герсон»
Еще несколько дней будет сухо и солнечно, но потом все изменится
Жители Петрозаводска еще несколько дней смогут наслаждаться солнцем и сухой погодой. С субботы нас ждет снова «мокрая» весна.
В четверг и пятницу солнечную и сухую погоду в карельской столице обеспечит антициклон «Джанин».
С 18 марта циклон «Герсон» принесет дождь, мокрый снег, прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Ветер усилится, порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2,+4 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»