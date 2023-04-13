Погода в Карелии мало чем удивит в пятницу

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, малооблачно, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем +2, +4. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также малооблачно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный умеренный, на севере слабый. Температура воздуха ночью -5, -10, по северным районам до -15, днем +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем +4;

В Кондопоге ночью -6, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -9, днем +3;

В Олонце ночью -4, днем +5;

В Пудоже ночью -8, днем +5;

В Сегеже ночью -11, днем +3;

В Сортавале ночью -5, днем +7;

В Суоярви ночью -7, днем +3. // фото «Петрозаводск говорит»