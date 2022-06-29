29 июня 2022, 17:51
Погода в Карелии 30 июня будет жаркой
Дождя и ветра не будет, считают синоптики
В четверг, 30 июня, в Карелии и Петрозаводске будет жарко. Гидрометцентр республики прогнозирует небольшую облачность и отсутствие осадков.
Ветер ожидается слабый, переменный. Температура воздуха днем в Петрозаводске будет +27, +29 градусов, ночью +9, +11 градусов.
В республике в целом тоже жара, днем в районах +26, +31 градусов, ночью прохладно, температура воздуха до +8, +13 градусов.
Облачность тоже небольшая, ветер слабый и переменный, дождя ждать не стоит. // Фото: pixabay.com