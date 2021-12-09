Погода не удивит сегодня жителей Карелии аномальным морозом

Сегодня в Петрозаводске облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -12, -14, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В Карелии облачная с прояснениями погода. Местами пойдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -10, -15, местами до -21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -15;

В Кондопоге днем -14;

В Медвежьегорске днем -12;

В Олонце днем -14;

В Пудоже днем -11;

В Сегеже днем -12;

В Сортавале днем -12;

В Суоярви днем -15.

Ранее Карелии предрекли аномальные морозы. (фото «Петрозаводск говорит»)