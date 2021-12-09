09 декабря 2021, 07:00
Погода не удивит сегодня жителей Карелии аномальным морозом
Синоптики рассказали о погоде 9 декабря в Петрозаводске и Карелии
Сегодня в Петрозаводске облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -12, -14, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Карелии облачная с прояснениями погода. Местами пойдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -10, -15, местами до -21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -15;
В Кондопоге днем -14;
В Медвежьегорске днем -12;
В Олонце днем -14;
В Пудоже днем -11;
В Сегеже днем -12;
В Сортавале днем -12;
В Суоярви днем -15.
Ранее Карелии предрекли аномальные морозы. (фото «Петрозаводск говорит»)