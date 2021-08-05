В ночь с 3 на 4 августа в Ленинградской области поезд Мурманск-Москва сбил насмерть подростка. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла на перегоне Мга-Назия. По данным источника, погибшему подростку было 14 лет. Он жил в Санкт-Петербурге. Накануне происшествия юноша ушел из садоводства, расположенного неподалеку от места трагедии, и пропал.

Следователи выясняют обстоятельства гибели юноши. Фото pixabay.com/MichaelGaida