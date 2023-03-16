Подросток замерз насмерть на улице в российском регионе

В Кемеровской области пропавшего подростка нашли замерзшим насмерть. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 15-летний мальчик исчез 10 марта. Он вышел из дома в селе Беково и не вернулся. Тревогу забила бабушка подростка. Родителей у него не было - отец умер в 2015 году, а мать - в январе 2023 года.

Поиски девятиклассника велись в течение нескольких дней. В итоге его тело нашли возле дороги. Следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, мальчик скончался из-за переохлаждения. // Фото: freepik.com