07 февраля 2023, 11:05
Подозреваемых в совершении кражи мужчин ищут в Петрозаводске
Мужчины раздели манекен в магазине
Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личности неизвестных граждан. Мужчины украли вещь из торгового центра в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.
В кадре видно, как двое заходят внутрь, один наблюдает, а второй снимает куртку с манекена. Потом оба покидают магазин.
Всех, кому что-то известно о разыскиваемых, просят сообщить по номеру: 8 911 427 96 72. Конфиденциальность гарантируется. // фото: скриншот видео МВД Карелии