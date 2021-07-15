Сегодня, 15 июля, на заседании карельского парламента рассмотрена и принята законодательная инициатива, которая устанавливает перечень территорий, возможных для безвозмездного предоставления гражданам в пользование в Арктической зоне Республики Карелия.

Напомним, на сегодня уже шесть территорий Карелии включены в Арктическую зону - это Беломорский, Калевальский, Кемский районы, Костомукшский городской округ, Лоухский и Сегежский районы. Ранее юридическим лицам - резидентам Арктической зоны - были предоставлены различные преференции при организации экономической деятельности на указанных территориях.



В этом году в связи с изменениями в Федеральном законе о дальневосточном гектаре, который был дополнен Арктическими территориями, в Республике Карелия появилась возможность для граждан и физических лиц – индивидуальных предпринимателей, а также крестьянско-фермерских хозяйств получить земельные участки площадью до 1 гектара на Арктических территориях в безвозмездное пользование.



По словам Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия Янины Свидской, в регионе сформирован перечень земельных участков, общей площадью более 330 тыс. га, которые возможно предоставить в арктических районах. Начало реализации программы запланировано на 1 августа. По информации ведомства, на подобные земли существует спрос не только среди жителей Карелии, но и других субъектов России.

Мы все заинтересованы, чтобы земли в Арктической зоне Карелии использовались для привлечения экономически активных граждан. Уже подано более 130 заявок на получение «арктического гектара». Среди них предложения в сфере индивидуального жилищного строительства, туризма, крестьянско-фермерских хозяйств. В первую очередь это будет способствовать развитию Арктических территорий и созданию новой инфраструктуры, -

прокомментировал инициативу Председатель парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.