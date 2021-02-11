Под Петрозаводском полицейские ликвидировали затор на заправке

Вчера днем в Прионежье водитель автомобиля «Нива» устроил затор на заправке, в дело пришлось вмешаться полиции. Об этом сообщили в ОМВД по Прионежскому району.

Как рассказали правоохранители, автомобиль приехал на АЗС, а выехать оттуда уже не смог. Все попытки завести машину оказались безуспешными. На заправку подъезжали другие автомобили, скапливалась пробка. Росло напряжение.

В этот момент мимо ехал патрульный экипаж. Узнав о проблеме, полицейские предложили помощь и вытянули «Ниву». Работа заправки была восстановлена, а водитель продолжил чинить свой автомобиль, никому не мешая. Фото ОМВД Прионежья