Под аккордеон и в кокошниках – в Петрозаводске отметили День семьи

День семьи, любви и верности отметили в столице Карелии праздничным шествием вдоль Онего.

Мероприятие 8 июля поддержали несколько сотен петрозаводчан и гостей города, сообщили в пресс-службе Петросовета. Участники шествия прошли колонной с песнями, шариками от памятника Петру Первому до Ротонды. Головы большинства участниц украшали кокошники – один из символов Года культурного наследия народов России.

Кульминацией стало выступление молодых оперных певцов Grand Amore. Артисты исполнили классические, народные и эстрадные композиции. Для гостей праздника подготовили конкурсы, лотерею.

День семьи, любви и верности в этом году получил официальный статус праздника. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака и символом идеальных семейных отношений. (фото пресс-служба Петросовета)