Почта России поддержала национальный проект «Экология»

Макулатура, которую Почта передала на переработку, поможет сохранить от вырубки 2 926 деревьев или больше 7 га леса. Корпоративные волонтеры организовали сбор старой бумаги, книг, газет и журналов в головном офисе и филиалах Почты по всей стране. Кроме того, в 34 российских регионах посетители могли оставить в почтовых отделениях использованные коробки для переработки. Больше всего макулатуры сдали сотрудники и клиенты компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15,6 тонн), Свердловской и Тверской областях (15,4 и 13,8 тонн соответственно).

Один из приоритетов Почты – это бережное отношение к окружающей среде. Мы сокращаем потребление бумаги в офисах и отделениях за счет электронного документооборота. Также используем экологичные виды транспорта, которые работают на метане или электричестве. Наши клиенты могут получать заказные письма онлайн на сайте pochta.ru или в приложении для смартфонов. Уже второй раз мы участвуем в #БумБатл, и во время акции протестировали в почтовых отделениях проект по сбору на переработку упаковки от посылок. Благодаря поддержке сотрудников, клиентов Почты и корпоративных волонтеров за два месяца нам удалось сохранить от вырубки больше 7 га леса – это площадь небольшого городского парка,

– прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В 2021 г. в ходе #БумБатл сотрудники Почты собрали 46 тонн макулатуры. В акции участвовали более 17 000 человек из разных регионов России.