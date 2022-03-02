По замерзшему Онежскому озеру промчатся спортсмены под парусами

Международный кайт-марафон «Транс-Онего» стартует 2 марта в Петрозаводске. За победу в зимних соревнованиях ТОКЕ поборются 28 команд, сообщили в Минспорта Карелии.

Состязания на сверхдлинной дистанции продлятся до 7 марта. Участники под парусами преодолеют сложнейший маршрут. Он проложен через живописные места Онежского озера: Петрозаводск-Гарницкий-Кижи-Вороний Остров-Песчаное-Пяльма-Чёлмужи-Повенец-Пигматка-Медвежьегорск.

Сегодня марафон торжественно откроют. Соревнования начнутся завтра, 3 марта, в акватории Онежского озера около Ротонды.

Напомним, марафон проводится вне зависимости от погодных условий. Это позволяет участникам проявить свое мастерство при различных ветровых и температурных условиях, преодолевая при необходимости снежные заносы, зоны торошения льда и выходы воды через ледовые трещины. // Фото: источник