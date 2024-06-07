ПМЭФ: закреплены намерения о сотрудничестве с Республикой Карелия

Петр Фрадков, председатель ПСБ, на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством ряда регионов. Намерения о сотрудничестве закрепили с Воронежской, Омской областями, Республикой Карелия и Еврейской автономной областью.

Соглашения направлены на социально-экономическое развитие регионов при участии банка в различных проектах и программах, будут способствовать развитию современных банковских технологий и инфраструктуры в каждом из них.

«Усиливая взаимодействие с регионами России, мы уделяем внимание не только экономически и инвестиционно важным инициативам, но и особенно – социально значимым направлениям работы. Подписанные соглашения предполагают комплексный подход и охватывают широкий спектр направлений деятельности, ориентированы на достижение практических результатов в приоритетных для регионов сферах. В фокусе нашего внимания по-прежнему — поддержка населения и бизнеса, участие в инфраструктурных, социальных и национальных проектах, в реализации государственных программ, финансировании инвестиционных проектов. Отдельной темой на повестке стоит работа с сектором ОПК – как с предприятиями, так и его сотрудниками», — прокомментировал Петр Фрадков.