Платок со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов

На днях «Барселона» простилась со своей звездой Лионелем Месси. Он провел в клубе 21 год и не хотел покидать его. На пресс-конференции нападающий расплакался. Теперь платок, которым он вытирал слезы, продают на Mercado Libre.

Объявление появилось именно на этом сайте. За платок со слезами Месси владелец просит миллион долларов. Это только начальная цена, продавец надеется, что она вырастет.

Он написал, что на платке есть генетический материал футболиста, который в будущем позволит его клонировать.

Однако поклонники оказались не готовы отдать за реликвию такую огромную сумму. В комментариях просят сделать скидку в размере тысячи долларов.

Фанаты пишут, что платок наверняка уже высох высох.

У автора объявления также спрашивают, не продает ли он туалетную бумагу из «Пари Сен-Жермен».

Именно в этот клуб перешел Лионель Месси. // Фото: Mercado Libre