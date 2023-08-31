«ПКС-Водоканал» реконструирует сети водоснабжения в районе Древлянка

Специалисты водоканала продолжают работы на магистральных сетях вблизи Почтовой площади. К середине сентября компания намерена завершить замену 170 м водопровода от Лесного проспекта до Березовой аллеи по направлению к улице Попова.

Реконструкция трубопровода не мешает бесперебойному водоснабжению близлежащих домов. В июле для обеспечения водой горожан компания смонтировала временный водопровод, который после запуска новой сети будет отключен и демонтирован.

Сеть, которую реконструирует ПКС-Водоканал на Древлянке, проложена 40 лет назад

О ходе работ рассказал технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук:

К концу лета специалисты завершили реконструкцию первого участка водопровода в районе дома №1 по улице Древлянка и приступили к восстановлению благоустройства. Теперь продолжают работы на втором отрезке по направлению к Почтовой площади. Бригады перекрыли тротуар и сузили одну из дорожных полос, сняли асфальт и разработали грунт. Начинают монтаж нового водопроводного колодца и укладку труб.

По улице Древлянка проходят сети водоснабжения, проложенные сорок лет назад. Как показывают данные аварийно-диспетчерской службы «ПКС-Водоканал», в последние годы на участке Лесной проспект-Березовая аллея многократно выявлялись повреждения, что говорит об изношенности трубопровода. Монтаж новых коммуникаций повысит надежность водоснабжения района и позволит снизить количество утечек.

«ПКС-Водоканал» подготовил план своей работы на улице Древлянка таким образом, чтобы реконструкция сетей проходила параллельно с ремонтом центральной дороги и масштабным благоустройством близлежащей Почтовой площади. В очередной раз в Петрозаводске согласованная работа коммунальных и дорожных служб позволила избежать повреждения благоустройства при плановой перекладке сетей.