Петрозаводские ученые активно занимаются клонированием

«Соматический эмбриогенез», «пролиферация», «экспланты» — такими экзотическими терминами нашу съемочную группу напугали молодые ученые, когда мы посетили лабораторию биотехнологии растений при Институте леса. Но оказалось, что в этих словах ничего страшного нет — речь о тиражировании, или, говоря простым языком, клонировании хвойных растений, в том числе и в целях лесовосстановления.

В лаборатории Института леса активно исследуют возможности получения генетически идентичных растений-клонов, причем выращивая каждое из них не из семечки, а из одной-единственной клетки! И потом из этих клонов можно получать семенной материал с необходимыми характеристиками.

Мы расскажем вам о сложностях и перспективах работы молодых карельских ученых Института леса КарНЦ РАН. (Видео)