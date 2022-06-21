Петрозаводские спортсменки завоевали золото турнира Северо-Запада

Боксеры из Петрозаводска отстояли честь Карелии на чемпионате СЗФО по боксу. Турнир прошел в Северодвинске и собрал больше 70 участников, сообщили в мэрии карельской столицы.

Воспитанницы петрозаводской спортшколы олимпийского резерва № 5 Валентина Галаган и Серафима Сандалова получили золотые медали в своих весовых категориях.

Теперь девушки поедут на чемпионат России по боксу среди женщин. Он пройдет в Краснодаре в октябре.

Серебряную медаль завоевал петрозаводчанин Артемий Богданович, воспитанник боксерского клуба «Сейд». Бронзу соревнований взял Александр Опольский из СШОР № 5. // Фото: администрация Петрозаводска