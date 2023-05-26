26 мая 2023, 16:49
Общество

В Петрозаводске сдадут еще один дом для расселения аварийного жилья

В доме 162 квартиры, в которые переедут больше 350 человек

До заселения первого дома на Боровой в Петрозаводске остается меньше двух месяцев. Об этом  сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов. 

Дом монолитный, оборудован крышной газовой котельной, что обеспечивает низкие платежи за тепло. Все квартиры  сдаются с отделкой,  сантехникой и  электроплитами. Дом 9-этажный, и  по требованиям пожарной безопасности в каждой квартире есть  балкон,

- написал  глава Минстроя РК на своей странице в соцсети. 

 В доме 162 квартиры, в которые переедут больше 350 человек из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.  Среди  них Александр Бакулин, который  ждет переезда из аварийного дома на улице Лососинской:

Аварийным наш дом был признан в 2015 году, но в очереди на жилье стояла еще моя мама. Слышал, что на Боровой, как и в большинстве новых домов,  доме будут «евродвушки». Очень хочу ознакомиться с планировкой, чтобы уже покупать мебель и все остальное для нового жилья.  

 

А отец и сын  Сергей и Николай Макаровы переедут на Боровую из аварийного дома на улице Ватутина. 

 

Дом построили в 1956 году, и жилье я здесь получил как сирота в 1980. Тогда говорили, что это временно, а это «временное»  растянулось на 43 года. Недавно позвонили из мэрии, сказали, что будем расселяться  на Боровую. Планировку не видел, но, если, как говорят, там квартиры-студии, то мы рады, потому что это новое благоустроенное жилье, которого мы долго ждали.  К переезду готовимся, купили  стиральную машину, посудомоечную, холодильник. Скорее бы уже получить и жить по-человечески,

- говорит Сергей Николаевич. 

Все квартиры  в новом доме сдаются с отделкой,  сантехникой и  электроплитами. По соседству строители возводят еще одну  девятиэтажку, в которую тоже переедут жители аварийных домов из Петрозаводска. В общей сложности, здесь получат благоустроенные квартиры более 350 семей. И тогда в столице Карелии остается расселить  из аварийного жилья  еще 27 семей. Им будут куплены квартиры в Петрозаводске до конца года.

 

 

 

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Метки: 
Расселение аварийного жилья в Петрозаводске
Виктор Рассыпнов
Глава Минстроя РК