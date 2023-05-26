В Петрозаводске сдадут еще один дом для расселения аварийного жилья

До заселения первого дома на Боровой в Петрозаводске остается меньше двух месяцев. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Дом монолитный, оборудован крышной газовой котельной, что обеспечивает низкие платежи за тепло. Все квартиры сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами. Дом 9-этажный, и по требованиям пожарной безопасности в каждой квартире есть балкон,

- написал глава Минстроя РК на своей странице в соцсети.

В доме 162 квартиры, в которые переедут больше 350 человек из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Среди них Александр Бакулин, который ждет переезда из аварийного дома на улице Лососинской:

Аварийным наш дом был признан в 2015 году, но в очереди на жилье стояла еще моя мама. Слышал, что на Боровой, как и в большинстве новых домов, доме будут «евродвушки». Очень хочу ознакомиться с планировкой, чтобы уже покупать мебель и все остальное для нового жилья.

А отец и сын Сергей и Николай Макаровы переедут на Боровую из аварийного дома на улице Ватутина.

Дом построили в 1956 году, и жилье я здесь получил как сирота в 1980. Тогда говорили, что это временно, а это «временное» растянулось на 43 года. Недавно позвонили из мэрии, сказали, что будем расселяться на Боровую. Планировку не видел, но, если, как говорят, там квартиры-студии, то мы рады, потому что это новое благоустроенное жилье, которого мы долго ждали. К переезду готовимся, купили стиральную машину, посудомоечную, холодильник. Скорее бы уже получить и жить по-человечески,

- говорит Сергей Николаевич.

Все квартиры в новом доме сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами. По соседству строители возводят еще одну девятиэтажку, в которую тоже переедут жители аварийных домов из Петрозаводска. В общей сложности, здесь получат благоустроенные квартиры более 350 семей. И тогда в столице Карелии остается расселить из аварийного жилья еще 27 семей. Им будут куплены квартиры в Петрозаводске до конца года.