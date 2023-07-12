Петрозаводчанка стала чемпионкой России по пляжному футболу

Воспитанница петрозаводской спортивной школы №7 Анна Чернякова в составе команды «Звезда» из Петербурга стала победителем Olimpbet чемпионата России по пляжному футболу среди женских команд.

«Звезда» оказалась сильнее сборной Петербурга, встреча завершилась счетом 5:3. Команда в девятый раз подряд вышла в финал турнира. «Звезда» стала шестикратным победителем чемпионата России, рассказал спортивный паблик.

Анна Чернякова стала лучшим ассистентом - на ее счету восемь голевых передач на своих партнеров. Петрозаволдчанка также забила восемь мячей. Она набрала 16 очков по системе «гол+пас» и стала лучшей в этом показателе. // фото VK-паблик «Спорт-норма жизни Карелия»