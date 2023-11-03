Петрозаводчанин один лопатой очистил от снега дорогу

Мужчина на Перевалке самостоятельно разгреб заснеженную дорогу. Теперь и он, и другие автомобилисты могут выехать из двора. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Местные жители называют горожанина «героем Перевалки» и благодарят. Некоторые предлагают администрации города заплатить ему.

- Он делает вашу работу! - написал автор видео. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте