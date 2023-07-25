Петрозаводчанин мечтал об электровелосипеде, но его обманули

Житель Петрозаводска решил купить электровелосипед и сделал заказ в интернете. Однако товар он не получил, хотя деньги перевел, сообщили в МВД Карелии.

Списавшись с продавцом из Санкт-Петербурга, мужчина отправил ему на счет 36 тысяч рублей. Но электросамокат ему не доставили, а продавец исчез.

В похожую ситуацию попал житель Олонецкого района, который заказал на сайте деревообрабатывающий станок. Продавец получил 42 тысячи рублей и тоже исчез. В ситуации с мошенничествами сейчас разбирается полиция. // фото: rawpixel.com/ freepik.com