Петрозаводчане пробегут километр здоровья

Фестиваль городского бега «Километр здоровья» (0+) снова пройдет в Петрозаводске.

Спортивная акция состоится 24 июня в парке Ямка, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия». Любители бега и здорового образа жизни смогут попробовать силы в дистанциях от 500 метров до 3 километров. Забеги будут проходить с 16 до 18 часов. Участвовать смогут как дети до 9 лет, так и более взрослые любители активного образа жизни.

Для участия требуется регистрация, заявить о своем желании можно до 23 июня.