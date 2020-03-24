Петрозаводчане поучаствовали в виртуальной экскурсии по Дому Кантеле

Жители Карелии, находящиеся на карантине и избегающие посещения общественных мест, смогли посетить Дом Кантеле посредством совренных технологий. Участники ансамбля организовали виртуальную экскурсию по зданию музея, в которой смогли принять участие все желающие.

Интерактивная прогулка состоялась в понедельник, 23 марта.

«На момент окончания виртуальной экскурсии стрим, запись которого можно найти на стене сообщества ВКонтакте и в альбоме видеороликов «#ТрансляцииКантеле», набрал более 2000 просмотров, а также получил множество положительных отзывов», - уточнили в Доме Кантеле.