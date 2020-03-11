Петрозаводчан пригласили на выступление карельских казаков

Жители столицы Карелии смогут посетить концерт (6+), организованный городским казачьим обществом. Мероприятие состоится 14 марта в 15 часов в Национальном музее Республики Карелия на площади Ленина, 1, сообщается на сайте карельского правительства.

Перед горожанами выступят театр казачьей песни «Карусель», ансамбль популярной народной песни «Вольные просторы» и группа «Радужки».

Кроме того, до 29 марта в музее работает выставка «Казачество на государевой службе» (6+) из собрания Государственного исторического музея, дополненная предметами и фотографиями, предоставленными Городским казачьим обществом «Петрозаводское».