Петрозаводчан приглашают на выставку, посвященную лошадям

В пятницу в музее изобразительных искусств откроется новая выставка «Ход конем» (0+).

Посетители увидят около 100 произведений скульпторов, графиков, живописцев, мастеров декоративно-прикладного и народного искусства России и Зарубежья XIX – начала XXI веков. Все они посвящены лошадям.

Образ коня интерпетируется авторами, исходя из их знаний истории и мифологии, мировоззрений разных народов, философского видения мира и своих личных переживаний, рассказывают в музее.

Организаторы выставка считают, что она заинтересует как взрослых, так и детей. Гости смогут также поучаствовать в творческих квестах, раскрасить картинки, собрать пазлы, прокатиться верхом на лошади-качалке и посмотреть мультфильм. Экспозиция будет открыта до 2 апреля. // изображение с сайта музея