Петербуржец совершил опасный маневр в Карелии и может лишиться прав

Водителя в Олонецком районе остановили после совершения опасного маневра. Оказалось, что ПДД нарушил автомобилист из Санкт-Петербурга, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Гость республики выехал на встречную полосу и подверг опасности других участников движения. Теперь ему грозит лишение прав или штраф в сумме пяти тысяч рублей.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев текущего года из-за обгона с выездом на встречную полосу произошло 48 аварий, в них погибли пятеро и получили травмы 69 человек. Больше всего таких ДТП случилось в Сортавальском районе. В семи авариях пострадали 12 человек. // Фото: ГИБДД Карелии