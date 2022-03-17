Пешехода жестко сбили в Петрозаводске

Вечером 16 марта в Петрозаводске автомобиль сбил пешехода. Инцидент произошел в 19:37 на улице Черняховского и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся в сторону Лососинского шоссе, сбил человека, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Удар получился сильным, пострадавший пролетел несколько метров.

В результате происшествия пешеход получил травмы.