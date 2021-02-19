Первый в Карелии школьный технопарк появится в школе Петрозаводска

К началу следующего учебного года на базе школы №2 в Петрозаводска заработает детский технопарк «Кванториум», сообщили в министерстве образования и спорта республики.

Современное оборудование технопарка будет использоваться на уроках 5-11 классов в кабинетах биологии, химии, информатики, физики. Для начального звена планируется проводить фестивали науки, мастер-классы и тематические занятия.

Школьные кванториумы заработают в этом году во многих городах России с численностью населения выше 50 тысяч человек. В населенных пунктах с меньшим количеством жителей создают центры «Точка роста». В этом году их откроют в 32 школах Карелии. К 2023 году в карельской столице планируют открыть еще два кванториума.

Кванториум - площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. (фото yandex.ru)