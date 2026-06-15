Первый раз у косметолога: с чего начать преображение

Главный врач клиники «МАК» Анастасия Матвеева рассказала о возможностях современной косметологии и посоветовала, когда стоит обратиться к специалистам

Первый поход к косметологу — событие не просто важное, но еще и очень ответственное. Как понять, что пора обратиться к косметологу?

Еще недавно можно было наблюдать картину, когда 25-летнюю девушку, пришедшую на прием к косметологу, считали слишком молодой для этого, а 30-летнюю женщину — уже затянувшей с приемом.

Сегодня специалисты сошлись во мнении, что первое посещение косметолога уместно ровно в тот момент, когда появляются первые возрастные изменения - снижение тонуса, ощущения сухости, изменение цвета лица, появление первых небольших морщинок. Если же подобных изменений пока нет, но вы хотите их профилактировать, то тоже можно смело записываться на прием к косметологу.

Главный врач косметологической клиники «МАК» Анастасия Матвеева рассказала с чего начать преображение.

- Перед тем как начать лечение или просто преображение, ваш косметолог должен узнать все о вашем организме и состоянии кожи. Речь идет о предыдущих процедурах, аллергических реакциях, домашнем уходе за кожей и приеме лекарственных препаратов, информация о хронических заболеваниях (если они есть). После этого вы сможете приступить к первым процедурам. Начинать ухаживать за лицом в кабинете косметолога лучше всего с простых, но эффективных корректирующих процедур, к которым относятся чистка, пилинг и микротоковый лифтинг. После первого посещения косметолога вы уже заметите улучшения состояния кожи. Кроме того, сможете подобрать совместно со специалистом идеальную программу будущих процедур, средства для домашнего ухода.

Возможно, вы решите избавиться от появившихся морщин с помощью «уколов красоты» или будут показания для проведения контурной пластики лица. Специалисты клиники «МАК» могут помочь обратить вспять возрастные изменения, проведя фотоомоложение или RFлифтинг.

С помощью уникального оборудования, имеющегося в клинике, возможно удаление сосудов и новообразований. И уже при следующих посещениях лицо начнет преображаться. Возможно, вы выберете программу по уходу за телом или решите сделать фотоэпиляцию. Для этого в клинике также имеются условия и прекрасные специалисты.

В нашей клинике вас встретит приветливый персонал. Вы сможете отдохнуть, выпить ароматный кофе или чай, в продуманном до мелочей интерьере погрузиться в атмосферу красоты и уюта.

В клинике «МАК» при любой процедуре консультация врача бесплатная, действует скидка 15 процентов на любую процедуру при первом посещении.

Клиника МАС, улица Анохина, дом 12, пом 17, т. 35-77-35

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