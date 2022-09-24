Перечислены болезни, дающие отсрочку от мобилизации

Врач Дмитрий Кашка назвал болезни, при наличии которых мобилизованные могут получить отсрочку от службы в армии. Об этом пишет издание «Доктор Питер».

По словам специалиста, негодными к прохождению военной службы признаются люди, у которых проставлена в военном билете категория «Д». Она присваивается при наличии тяжелых заболеваний, сложно поддающихся лечению. Среди них Кашка выделил гипертонию третьей степени, муковисцидоз, эпилепсию с приступами чаще пяти раз в год, полную глухоту, ВИЧ, острую форму туберкулеза, экзему, псориаз и другие.

Врач отметил, что травмы, переломы, Covid-19 дают только временную отсрочку от несения военной службы. Наличие в анамнезе астмы, диабета и других болезней, не входящих в перечень исключений, не поможет избежать мобилизации. «Эти заболевания не дают негодности, только если тяжелая стадия заболевания. Если есть последствия инфаркта - то, может быть, дадут негодность. Разбираются в каждом конкретном случае индивидуально. И в зависимости от того - офицер или нет. Офицер более годен, чем не офицер, как правило», - добавил Кашка. Фото: unsplash.com