Пенсионеров Карелии приглашают на курсы компьютерной грамотности

Социальный фонд Карелии приглашает представителей старшего поколения на бесплатные курсы компьютерной грамотности.

Курс продлится две недели. В составе каждой группы – не более десяти человек. Занятия будут проводиться в Кооперативном техникуме (Первомайский пр. 1-а) - начало обучения 1 февраля, и в Карельском институте развития образования (ул. Правды, 31) - с 11 марта.

На занятиях пенсионеров научат пользоваться компьютером, интернетом, порталом госуслуг.

Для записи на обучение в Кооперативном техникуме нужно заполнить заявление в любом отделении Социального фонда России по Республике Карелия (в том числе в районе).

Для записи на обучение в Карельском институте развития образования необходимо позвонить по телефону +79814001860.

Для жителей районов Карелии на период обучения в Петрозаводске предоставляется общежитие Карелреспотребсоюза на льготных условиях. // Фото: фрипик.