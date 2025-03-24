Пенсионерам расскажут, как вернуть деньги за проезд к месту отдыха

В отделении соцфонда Карелии ждут звонков. 25 марта специалисты организации ответят на вопросы пожилых граждан о компенсации стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха.

Кто может воспользоваться компенсаций, как часто, на чем путешествовать, чтобы получить компенсацию, как подать заявление и какие документы нужны, когда и куда поступят деньги.

Ответы на эти вопросы дадут специалисты соцфонда с 11 утра до 13 в рамках горячей линии.