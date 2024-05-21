Пенсионерам объяснят, как получить компенсацию проезда к месту отдыха

Сегодня в региональном отделении Социального фонда по Карелии проведут горячую линию по актуальной для весны и лета теме. Специалисты разъяснят нюансы компенсации стоимости проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха.

Пожилые жители Карели могут позвонить 21 мая с 11:00 до 13:00 по телефонам: (8-8142)-79-59-14 и получить ответы на интересующие вопросы.

По другим вопросам предлагают звонить в контакт-центр по номеру: 8-800-200-07-57. // фото unsplash.com/ Matt Bennett