Пенсионер знал о преступной схеме, но перевел аферистам почти миллион

Десятки жителей Карелии обманули в эти выходные дистанционные мошенники. Самую большую сумму им перевел 64-летний житель Кондопожского района. Мужчина взял в кредит 900 тысяч рублей и отправил преступникам, сообщили в МВД Карелии.

С пенсионером связались под видом полицейских, сообщили, что кто-то взял кредит на его имя. Чтобы отменить операцию, нужно было взять в банке такую же сумму и перевести деньги на чужой счет.

Мужчина раньше слышал о подобной преступной уловке, но сам вовремя не распознал ее.

Целый тандем, состоящий из «сотрудников банка» и «полиции», атаковал звонками жителя карельской столицы. Под предлогом несанкционированных транзакций мошенники вынудили мужчину обналичить с кредитной карты 840 тысяч рублей и перевести через терминал на неустановленные счета.

В похожей ситуации оказался 73-летний житель Прионежского района, который перевел неизвестным 350 тысяч рублей. А 57-летняя жительница Медвежьегорска лишилась 330 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»